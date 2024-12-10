Ніч без "Шахедів". Чому РФ зробила паузу в атаках та до чого тут погода

Що відомо про дронові атаки

Російська Федерація з початку осені значно збільшила кількість дронових атак по території України. За даними ЗМІ, кількість безпілотників, які Росія запустила цієї осені перевищила 6000. Цей показник вчетверо більше, ніж кількість дронів, запущених осінню 2023 року.

Лише з 1 грудня цього року Російська Федерація запустила понад 480 безпілотників по території України. Однак у ніч з 9 на 10 грудня росіяни не атакували Україну дронами-камікадзе.

Чому Росія могла зробити паузу у дронових атаках

На думку військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, Росія і надалі буде проводити подібні повітряні атаки. Однак варто взяти до уваги, як тривала підготовка до них і ті дрони, які були запущені напередодні - готувалися за тижні два до цього. За його словами, це пов'язано з тим, що має бути прописана відповідна програма, куди і де запускати дрони.

"Тобто все це готується. Я думаю, що просто в них закінчилися попередні планування. Тому може бути пауза (в атаках "Шахедами" - ред.) між тим, що було заплановано і тим, що готується зараз. Тут не варто шукати якоїсь конспірології. Просто закінчилася одні бойові розпорядження - готуються нові", - розповів Гетьман.

Експерт вважає, що Росія може знову запустити "Шахеди" вже цієї ночі. Однак є ймовірність того, що така пауза може затягнутись. Причиною цьому може бути і бажання росіян "накопичити" "Шахеди".

"Можна припускати, що вони готують ракетний удар і хочуть виконати цей удар разом із великою кількістю дронів. Але ще раз. Це не більше, ніж припущення. Швидше за все, ця пауза пов'язана з тим, що вони ще готують наступну фазу і будуть знову робити те, що й робили", - підкреслив Гетьман.

Що вплинуло на рішення РФ

Водночас авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що причин у такої паузи може бути декілька.

На його думку, росіяни можуть бути зайняті "благоустроєм" сирійського диктатора Башара Асада. І тому РФ зараз не до обстрілів України.

Другою причиною, він вважає, може бути погана погода. Адже останні кілька днів синоптики попереджали про значний туман та ожеледі, які можуть впливати на дальність і траєкторію польотів "Шахедів".

"Причиною може бути, що десь ми вдарили по якихось складах і "забили" "Шахеди" в землю, підірвали їх. Все що завгодно може бути. Спрогнозувати щось точно тут дуже важко. Але основні фактори - це погода і сама фізична нестача цих "Шахедів"", - каже Криволап.

Експерт вважає, що наразі у Росії немає проблем з виробництвом нових "Шахедів". Однак українські сили могли вдарити по логістиці ворога.

"Адже ми б'ємо по Курській області, по Воронежу. Але в основному це аеродром "Халіно", з якого вони запускають дуже багато "Шахедів" по Україні. Тому що з Приморсько-Ахтарська далекувато їм...Тому, якщо без конспірології, то тут якихось прямих залежностей нема", - підкреслив він.

На думку експерта, причиною тому, чому вночі ворог зробив паузу в актах "Шахедами" у 70-80% імовірності все ж відіграє фактор погоди.