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Ни сета, ни рукопожатия. Калинина классно разобралась с россиянкой на Zhengzhou Open

Чжэнчжоу, Среда 11 октября 2023 11:47
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Ни сета, ни рукопожатия. Калинина классно разобралась с россиянкой на Zhengzhou Open Фото: Ангелина Калинина одолела двукратную финалистку "Гренд Слэмов" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина победила российскую теннисистку Веру Звонареву во втором круге соревнований в китайском Чжэнчжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 2-й раунд

Звонарева – Калинина – 0:2 (5:7, 1:6)

Начали принципиальный поединок соперницы на равных. И Звонарева, и Калинина сосредоточились прежде всего на своих подачах. Так продолжалось вплоть до десятого гейма, так что перспектива тай-брейка уже виднелась на горизонте.

Однако свои намерения здесь взялась очертить вторая ракетка Украины. Калинина в затяжном розыгрыше с четвертой попытки сумела дожать россиянку и оформила крайне необходимый брейк. А дальше хладнокровно завершила дело на собственной подаче и повела по партиям.

Второй сет был намного проще для украинки. Она потрясающе стартовала, поведя 3:0 с двумя брейками. Шанса опомниться от шока Калинина Звонаревой не предоставила. Та сумела только размочить счет и окончательно сдалась через 33 минуты. Рукопожатий после встречи традиционно не было.

В следующем круге украинская теннисистка встретится либо с представительницей Китая Цинь Вэнь Чжэн, либо с гречанкой Марией Саккари. Они свой поединок 1/8 финала сыграют 11 октября. Призовой фонд турнира в Поднебесной составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, ранее Цуренко уверенно обыграла россиянку Шнайдер в 1/16 финала Zhengzhou Open.

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