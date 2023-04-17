Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток

"Приймати на роботу чи зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само щодо перетину державного кордону - є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа", - розповів він.

За його словами, окремий випадок - одруження.

"Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС, - ред.) документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають", - пояснив Коновалов.

Що ж стосується лікування, то жодних обмежень в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Що стосується документів, які може пред’являти громадянин, якщо хоче отримати держпослуги, то вони передбачені для трьох категорій громадян.

"Для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних - військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів - військовий квиток", - додав представник ТЦК та СП.