Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет

Принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.
Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, передает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.
"Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же по пересечению государственной границы - есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", - рассказал он.
По его словам,отдельный случай - бракосочетание.
"Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС, - ред.) документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают", - объяснил Коновалов.
Что касается лечения, то никаких ограничений в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.
Что касается документов, которые может предъявлять гражданин, если хочет получить госуслуги, то они предусмотрены для трех категорий граждан.
"Для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение, а для резервистов - военный билет", - добавил представитель ТЦК и СП.
Как сообщалось, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.
Напомним, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в настоящее время план мобилизации, принятый в Украине в феврале 2022 года, не завершен. Необходимости в объявлении новой мобилизации нет.
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