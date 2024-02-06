Ні повісток, ні виборів у "Дії" не планується, - Федоров

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. Натомість "Дія" відкриє код для розробників з усього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі телемарафону.
"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав він.
Водночас він заявив, що у лютому планується відкрити код. Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - сказав він.
Федоров повідомив, що у "Дії" планують в найближчий час запустити онлайн-шлюб.
"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", - сказав він.
Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".
Нагадаємо, 3 лютого під час глядацького голосування національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". у застосунку "Дія" стався збій. Намагання спеціалістів збільшити потужності сервісу позитивних результатів не дали.
Як повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, в застосунку "Дія" була зафіксована рекордна кількість користувачів за всю історію проекту: 15 тис. запитів на секунду.
Раніше Федоров неодноразово заявляв, що повісток для військовозобов'язаних на платформі держпослуг "Дія" не буде ніколи.
Водночас новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає повістки в електронній формі через кабінет військовозобов’язаного.
"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.
Функції "Дії":
Станом на 6 лютого 2024 року: