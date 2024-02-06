Ні повісток, ні виборів у "Дії" не планується, - Федоров

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. Натомість "Дія" відкриє код для розробників з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав він.

Водночас він заявив, що у лютому планується відкрити код. Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - сказав він.

Онлайн-шлюби та запис до лікаря

Федоров повідомив, що у "Дії" планують в найближчий час запустити онлайн-шлюб.

"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", - сказав він.

Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".

Збій у "Дії" під час голосування на Євробаченні

Нагадаємо, 3 лютого під час глядацького голосування національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". у застосунку "Дія" стався збій. Намагання спеціалістів збільшити потужності сервісу позитивних результатів не дали.

Як повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, в застосунку "Дія" була зафіксована рекордна кількість користувачів за всю історію проекту: 15 тис. запитів на секунду.

Раніше Федоров неодноразово заявляв, що повісток для військовозобов'язаних на платформі держпослуг "Дія" не буде ніколи.

Водночас новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає повістки в електронній формі через кабінет військовозобов’язаного.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.

Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.

Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.

Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на 6 лютого 2024 року: