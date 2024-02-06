Ни повесток, ни выборов в "Дії" не планируется, - Федоров
В Едином портале государственных услуг "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов. При этом "Дія" откроет код для разработчиков со всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.
"Не планируется ни повесток, ни выборов", – сказал он.
В то же время он заявил, что в феврале планируется открыть код. "Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в действии будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", - сказал он.
Онлайн-браки и запись к врачу
Федоров сообщил, что в "Дії" планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак.
"Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", - сказал он.
Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".
Сбой в "Дії" во время голосования на Евровидении
Напомним, 3 февраля во время зрительского голосования национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024".в приложении "Дія" произошел сбой. Попытки специалистов увеличить мощности сервиса положительных результатов не дали.
Как сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, в приложении "Дія" было зафиксировано рекордное количество пользователей за всю историю проекта: 15 тыс. запросов в секунду.
Ранее Федоров не однократно заявлял, что повесток для военнообязанных на платформе госуслуг "Дія" не будет никогда.
В то же время, новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает повестки в электронной форме через кабинет военнообязанного.
Что такое "Дія"
"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.
Функции "Дії":
- Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.
- Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.
- Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
- Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.
- Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.
По состоянию на 6 февраля 2024:
- Число пользователей: более 20 миллионов.
- Количество доступных услуг: 72 на портале и 9 в мобильном приложении.
- Число цифровых документов: 15.