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Ні пенсій, ні зарплат. Федоров розповів про життя в окупованій частині Запорізької області

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові у тимчасово окупованій Запорізькій області залишили людей без соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ані пенсій, ані зарплат - у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області РФ знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників", - пояснив міський голова.

За словами Федорова, поки місцевий російський гауляйтер Євген Балицький на камери пропагандистів обіцяє, що "всі соціальні обов'язки будуть виконані", люди на окупованій частині області говорять правду.

Місцеві мешканці повідомили, що співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували заробітної плати вже півтора місяця. Тим часом як колектив музичної школи місяць працював задаром.

Крім зарплат окупанти затримують й інші соцвиплати. Зокрема, за даними мера, пенсії та дитячі виплати затримують традиційно.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Ми повідомляли, що російські окупанти все частіше почали змінювати так зване "керівництво" в Запорізькій області.

Крім того, окупанти продовжують бити по цивільних. Так, нещодавно росіяни атакували балістикою Запорізький район. Тоді було зафіксовано потрапляння по будівлі соціальної інфраструктури.

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