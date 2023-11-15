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Ни пенсий, ни зарплат. Федоров рассказал о жизни в оккупированной части Запорожской области

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Ни пенсий, ни зарплат - во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области РФ снова оставила без социальных выплат людей и без зарплат бюджетников", - пояснил городской голова.

По словам Федорова, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязанности будут выполнены, люди на оккупированной части области говорят правду.

Местные жители сообщили, что сотрудникам водоканала в Мелитополе не выплачивали заработную плату уже полтора месяца. Между тем как коллектив музыкальной школы месяц работал даром.

Кроме зарплат оккупанты задерживают и другие соцвыплаты. В частности, по данным мэра, пенсии и детские выплаты задерживаются традиционно.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Мы сообщали, что российские оккупанты все чаще начали менять так называемое "руководство" в Запорожской области.

Кроме того, оккупанты продолжают избивать по гражданским. Так, недавно россияне атаковали баллистику Запорожский район. Тогда было зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

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