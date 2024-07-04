Ні обіймів, ні рукостискань. Ястремська не купилася на зміну прапора росіянкою

24-річна українка продовжила політику ігнорування тенісисток із РФ у турі. Після важкої перемоги над уродженкою Московської області вона уникла післяматчевого ритуалу.

Після переможного розіграшу на користь Ястремської Грачова вирішила зачекати українську тенісистку біля сітки. Вона подала руку, а коли українка проігнорувала цей жест, спробувала її обійняти. Ястремська відсахнулася від росіянки й натомість постукалася з нею ракетками.

Вітчизняна спортсменка оформила камбек у другому раунді Вімблдона. Вона програла перший сет, але реваншувалася у другій-третій партіях. У вирішальному сеті Ястремська перемогла на тай-брейку (10:5).

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з хорваткою Донною Векіч. Балканка в 1/32 фіналу вибила нейтральну росіянку Еріку Андреєву (6:2, 6:3). Турнірні шляхи Ястремської та Векіч перетиналися 6 разів – перші три поєдинки виграла українка, а наступні три хорватська тенісистка залишила за собою.