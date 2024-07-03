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Ястремська на Вімблдоні помстилася екс-росіянці за виліт Цуренко та вийшла в третій раунд

Лондон, Середа 03 липня 2024 23:14
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Ястремська на Вімблдоні помстилася екс-росіянці за виліт Цуренко та вийшла в третій раунд Фото: Даяна Ястремська пройшла двох суперниць на Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська в трьох сетах здолала французьку тенісистку Варвару Грачову в другому колі змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Ястремська – Грачова – 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

У першій партії обидві тенісистки поставили на уважну гру на власних подачах. Ключовим у такому протистоянні став восьмий гейм, коли огріха Ястремської вистачило для брейку француженки. А далі Грачова з другої спроби закрила сет своєю подачею.

Друга партія була зовсім іншою. Тепер суперниці підстерігали одна одну на прийомі. Дев'ять (!) з десяти геймів завершилися перемогою тенісистка, яка приймала подачі. У цьому змаганні сильнішою виявилася Ястремська, тож зуміла зрівняти рахунок за сетами.

У вирішальній партії українська та французька тенісистка повернулися до "налаштувань" першого сету. Ястремська та Грачова брали власні подачі аж до дев'ятого гейму. Він став найтривалішим, адже колишня росіянка всерйоз націлилася на брейк. Вітчизняна спортсменка тричі відігралася в останню мить, але з четвертого разу Грачова оформила брейк.

Ястремська не здалася. У наступному ж геймі українка оформила зворотний брейк і закрутила інтригу до максимуму. Далі вона забезпечила собі мінімум тай-брейк і не прогадала, бо француженка легко набрала шостий пункт.

У вкороченій партії Ястремська швидко пішла у відрив (5:1) та довела матч до перемоги. Представниця України помстилася за виліт Лесі Цуренко та зустрінеться з хорваткою Донною Векіч у 3-му раунді.

До слова, раніше Світоліна перемогла польку Лінетт у першому колі Вімблдонського турніру.

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Теніс Даяна Ястремська Уимблдон
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