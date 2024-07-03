Світоліна здобула непросту перемогу на старті Вімблдона-2024
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у першому раунді Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки
Лінетт – Світоліна – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6)
Перенесений з вівторка матч суперниці розпочали на рівних. Лінетт і Світоліна зосередилися на власних подачах, тож після середини сету тай-брейк здався невідворотним. Однак, в одинадцятому геймі українка взяла подачу опонентки, а потім відразу ж закрила партію на власній.
Така кінцівка надала Світоліній позитивний імпульс. У другому сеті вона повела з брейком 2:0. Щоправда, Лінетт доволі швидко вирівняла становище. Цього разу справа дійшла до тай-брейку, адже далі досвідчені тенісистки зіграли уважно.
Там ініціативою заволоділа польська тенісистка. Вона швидко зробила два міні-брейки та відірвалася на три пункти (5:2). Утім, Світоліна відповіла двома звоворотними. Та то лише був початок справжнього трилера. Лінетт не реалізувала три сетболи, а вітчизняна спортсменка – одну подачу на матч. Зрештою, українка поступилася, коли рахунок перейшов у двозначний (9:11).
У третьому сеті суперниці йшли нога в ногу до середини партії. У шостому-сьомому геймах вони обмінялися брейками, але у восьмому Світоліна ще раз узяла подачу польки. А потім українська тенісистка закрила матч на власній подачі ефектним ударом із льоту.
До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.
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