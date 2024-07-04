ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ні обіймів, ні рукостискань. Ястремська не купилася на зміну прапора росіянкою

Лондон, Четвер 04 липня 2024 10:56
UA EN RU
Ні обіймів, ні рукостискань. Ястремська не купилася на зміну прапора росіянкою Фото: Даяна Ястремська не побачила у Варварі Грачовій француженку (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги в другому колі Вімблдонського турніру відмовилася потиснути руку Варварі Грачовій, яка змінила російське громадянство на французьке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Setanta Sports Ukraine.

24-річна українка продовжила політику ігнорування тенісисток із РФ у турі. Після важкої перемоги над уродженкою Московської області вона уникла післяматчевого ритуалу.

Після переможного розіграшу на користь Ястремської Грачова вирішила зачекати українську тенісистку біля сітки. Вона подала руку, а коли українка проігнорувала цей жест, спробувала її обійняти. Ястремська відсахнулася від росіянки й натомість постукалася з нею ракетками.

Вітчизняна спортсменка оформила камбек у другому раунді Вімблдона. Вона програла перший сет, але реваншувалася у другій-третій партіях. У вирішальному сеті Ястремська перемогла на тай-брейку (10:5).

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з хорваткою Донною Векіч. Балканка в 1/32 фіналу вибила нейтральну росіянку Еріку Андреєву (6:2, 6:3). Турнірні шляхи Ястремської та Векіч перетиналися 6 разів – перші три поєдинки виграла українка, а наступні три хорватська тенісистка залишила за собою.

До слова, раніше Світоліна перемогла польку Лінетт у першому колі Вімблдонського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська Уимблдон
NEWS
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція