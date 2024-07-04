Ни объятий, ни рукопожатий. Ястремская не купилась на смену флага россиянкой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы во втором круге Уимблдонского турнира отказалась пожать руку Варвари Грачевой, сменившей российское гражданство на французское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports Ukraine.
24-летняя украинка продолжила политику игнорирования теннисисток из РФ в туре. После тяжелейшей победы над уроженкой Московской области она избежала послематчевого ритуала.
После победного розыгрыша в пользу Ястремской Грачева решила подождать украинскую теннисистку у сетки. Она протянула руку, а когда украинка проигнорировала этот жест, попыталась ее обнять. Ястремская отшатнулась от россиянки и постучалась с ней ракетками.
Отечественная спортсменка оформила камбэк во втором раунде Уимблдона. Она проиграла первый сет, но реваншировалась во второй-третьей партиях. В решающем сете Ястремская победила на тай-брейке (10:5).
В следующем круге украинская теннисистка встретится с хорваткой Донной Векич. Балканка в 1/32 финала выбила нейтральную россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3). Турнирные пути Ястремской и Векич пересекались 6 раз – первые три поединка выиграла украинка, а следующие три хорватская теннисистка оставила за собой.
К слову, ранее Свитолина победила полячку Линетт в первом круге Уимблдонского турнира.
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