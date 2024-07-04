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Ни объятий, ни рукопожатий. Ястремская не купилась на смену флага россиянкой

Лондон, Четверг 04 июля 2024 10:56
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Ни объятий, ни рукопожатий. Ястремская не купилась на смену флага россиянкой Фото: Даяна Ястремская не увидела в Варваре Грачевой француженку (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы во втором круге Уимблдонского турнира отказалась пожать руку Варвари Грачевой, сменившей российское гражданство на французское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports Ukraine.

24-летняя украинка продолжила политику игнорирования теннисисток из РФ в туре. После тяжелейшей победы над уроженкой Московской области она избежала послематчевого ритуала.

После победного розыгрыша в пользу Ястремской Грачева решила подождать украинскую теннисистку у сетки. Она протянула руку, а когда украинка проигнорировала этот жест, попыталась ее обнять. Ястремская отшатнулась от россиянки и постучалась с ней ракетками.

Отечественная спортсменка оформила камбэк во втором раунде Уимблдона. Она проиграла первый сет, но реваншировалась во второй-третьей партиях. В решающем сете Ястремская победила на тай-брейке (10:5).

В следующем круге украинская теннисистка встретится с хорваткой Донной Векич. Балканка в 1/32 финала выбила нейтральную россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3). Турнирные пути Ястремской и Векич пересекались 6 раз – первые три поединка выиграла украинка, а следующие три хорватская теннисистка оставила за собой.

К слову, ранее Свитолина победила полячку Линетт в первом круге Уимблдонского турнира.

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Теннис Даяна Ястремская Уимблдон
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