UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ні кроку без військкомату. Військовозобов'язані не можуть змінити місце проживання, як раніше

Фото: Військовий квиток (zoda.gov.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Під час війни в Україні багато громадян вимушені змінити місце проживання. В тому числі з цим стикаються військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років. Чи справді щоразу під час переїзду їм треба брати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки?

У коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, як діє це правило під час воєнного стану.

Заборона змінювати місце проживання військовозобов'язаними справді існує і діє протягом воєнного стану, каже фахівець. Вона передбачена Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цю інформацію можна знайти в Додатку 2 до Постанови КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року.

"Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто (район у місті), вам необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку", – пояснює Антон Маринич.

Але в цих правилах також є й певні виключення.

"Допускається зміна місця проживання онлайн. Для цього треба подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію (раніше – прописка). В такому випадку виникає обов’язок стати на облік в ТЦК та СП за задекларованим місцем проживання", – додає він.

Нагадаємо, поки в Україні триває мобілізація, військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки. Але далеко не для всіх це означає призов на фронт, однак неявка до військомату загрожує відповідальністю.

Під час мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним можуть вручати будь-де. Але є важливий нюанс: такий документ людина має отримати особисто, і після отримання поставити свій підпис. Антон Маринич розповідав РБК-Україна, чи законно вручати повістку через родичів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКповісткиМобілізація в Україні