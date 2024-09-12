"Ні в кого немає такої системи". Як в Україні контролюватимуть обіг медичного канабісу

Що відомо про е-систему

За словами урядовця, коли йдеться про систему електронних рішень для медичного канабісу, йдеться, перш за все, про доступність для пацієнтів до тих лікарських засобів, які їм вкрай необхідні під час різних хвороб (при онкології, при розладах психічного здоров'я тощо).

Ляшко нагадав, що в Україні є певна стигма (негативне ставлення) до інноваційних лікарських засобів, які тільки виходять на ринок.

"Саме через цю стигму було прописано кілька законодавчих рішень - революційних, але досить складних", - визнав міністр.

Він нагадав, що з жовтня в Україні запрацює електронна система, яка контролюватиме обіг медичного канабісу та "покаже повну простежуваність від насінини (медичної коноплі, - Ред.) до лікарського засобу, до лікарської форми медичного канабісу".

"Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу. Ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні", - уточнив посадовець.

Він додав, що відстежувати рух лікарських засобів на основі канабісу допоможуть також запроваджені в Україні раніше електронні рецепти.

Тобто процес перебуватиме під контролем від призначення того чи іншого препарату лікарем до відпуску його в аптеці.

Виступ Ляшка на eHealth Summit (скриншот: youtube.com/@ehealthukraine)

Інші новації у сфері електронних рішень

У межах eHealth Summit Ляшко розповів також про низку інших електронних рішень, які мають запрацювати в Україні впродовж найближчих 3-6 місяців: