"Ни у кого нет такой системы". Как в Украине будут контролировать оборот медицинского каннабиса

Что известно про е-систему

По словам чиновника, когда речь идет о системе электронных решений для медицинского каннабиса, речь идет прежде всего о доступности для пациентов к тем лекарственным средствам, которые им крайне необходимы во время различных болезней (при онкологии, при расстройствах психического здоровья и т.п.).

Ляшко напомнил, что в Украине есть определенная стигма (негативное отношение) к инновационным лекарственным средствам, которые только выходят на рынок.

"Именно из-за этой стигмы было прописано несколько законодательных решений - революционных, но достаточно сложных", - признал министр.

Он напомнил, что с октября в Украине заработает электронная система, которая будет контролировать обращение медицинского каннабиса и "покажет полную прослеживаемость от семян (медицинской конопли, - Ред.) до лекарственного средства, до лекарственной формы медицинского каннабиса".

"Мы проехали большое количество стран Европы и мира. Ни у кого нет такой системы, которая будет функционировать в Украине", - уточнил чиновник.

Он добавил, что отслеживать движение лекарственных средств на основе каннабиса помогут также введенные в Украине ранее электронные рецепты.

То есть, процесс будет находиться под контролем от назначения того или иного препарата врачом до отпуска его в аптеке.

Выступление Ляшко на eHealth Summit (скриншот: youtube.com/@ehealthukraine)

Другие новации в области электронных решений

В рамках eHealth Summit Ляшко рассказал также о ряде других электронных решений, которые должны заработать в Украине в ближайшие 3-6 месяцев: