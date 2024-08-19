ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 10:33
UA EN RU
Соціологи з'ясували, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу Фото: українці не проти медичного канабісу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу. Останнім часом ставлення до легких наркотиків змінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

На базове запитання (без додаткової інформації) 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

У випадку запитання, де "уточнювали", що мова йде про легкий наркотик - марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням - у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення.

І нарешті варіант, де робили акцент на полегшенні болю. У такому контексті більшість українців - 57% - схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, євроатлантична інтеграція, яку безумовно підтримує більшість населення України, стосується не лише соціально-економічних чи безпекових питань, а також - світоглядного виміру, зокрема, із непростих, дискусійних питань. Це стосується і легалізації канабісу.

"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення до європейських / західних, більшої кристалізації України як частини Європейського / Західного світу", - сказав він.

Соціолог нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм. Наприклад, в одному з опитувань колег ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба "повністю заборонити". У 2019 році в опитуванні КМІС 76% респондентів відповіли, що вони не будуть користуватися медіа, яке "постійно просуває питання легалізації легких наркотиків, проституції".

"Прикметним є те, що раніше типовим було використання терміну "легкі наркотики" для дослідження питання (і це відображалося у формулюваннях запитань). Наразі ж важливо, що рамка самої дискусії була переформатована на обговорення "канабісу" і на цьому етапі - з акцентом на медичні цілі. Для багатьох українців такий формат є значно більш прийнятним, та навіть узагалі відкрив українців до переосмислення питання і дозволив "прийняти" аргументи (а не наперед відповідати категоричною відмовою, тому що ми говоримо про "наркотики")", - сказав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський послідовно виступає за легалізацію медичного канабісу.

Верховна Рада у грудні 2023 року ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу в країні, який дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини