Соціологи з'ясували, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу

На базове запитання (без додаткової інформації) 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

У випадку запитання, де "уточнювали", що мова йде про легкий наркотик - марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням - у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення.

І нарешті варіант, де робили акцент на полегшенні болю. У такому контексті більшість українців - 57% - схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, євроатлантична інтеграція, яку безумовно підтримує більшість населення України, стосується не лише соціально-економічних чи безпекових питань, а також - світоглядного виміру, зокрема, із непростих, дискусійних питань. Це стосується і легалізації канабісу.

"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення до європейських / західних, більшої кристалізації України як частини Європейського / Західного світу", - сказав він.

Соціолог нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм. Наприклад, в одному з опитувань колег ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба "повністю заборонити". У 2019 році в опитуванні КМІС 76% респондентів відповіли, що вони не будуть користуватися медіа, яке "постійно просуває питання легалізації легких наркотиків, проституції".

"Прикметним є те, що раніше типовим було використання терміну "легкі наркотики" для дослідження питання (і це відображалося у формулюваннях запитань). Наразі ж важливо, що рамка самої дискусії була переформатована на обговорення "канабісу" і на цьому етапі - з акцентом на медичні цілі. Для багатьох українців такий формат є значно більш прийнятним, та навіть узагалі відкрив українців до переосмислення питання і дозволив "прийняти" аргументи (а не наперед відповідати категоричною відмовою, тому що ми говоримо про "наркотики")", - сказав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.