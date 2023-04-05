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Ни дня без Украины. РФ заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 20:08
Ни дня без Украины. РФ заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области Фото: Россия заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России утверждают, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам российских пограничников, в Клинцовском районе Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. К тому же они заявили о задержании пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел аварию в районе населенного пункта Бутовск", - говорится в заявлении пограничного управления ФСБ в Брянской области.

В то же время, российские телеграмм-каналы публикуют фото якобы сбитого из стрелкового оружия украинского легкомоторного самолета Aeroprakt A-32 и утверждают, что авиасудно летело в направлении нефтепровода "Дружба", чтобы, вероятно, сбросить там бомбу.

Стоит отметить, что в Государственной пограничной службе Украины сообщили РБК-Украина, что пока не имеют информации о подобных инцидентах.

Напомним, ранее в Брянской области РФ заявили об очередной "атаке дрона". Украинский беспилотник якобы атаковал военкомат.

Также ранее мы писали, что в России заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

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Российская Федерация Брянская область
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