Ни дня без Украины. РФ заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области

В России утверждают, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам российских пограничников, в Клинцовском районе Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. К тому же они заявили о задержании пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел аварию в районе населенного пункта Бутовск", - говорится в заявлении пограничного управления ФСБ в Брянской области.

В то же время, российские телеграмм-каналы публикуют фото якобы сбитого из стрелкового оружия украинского легкомоторного самолета Aeroprakt A-32 и утверждают, что авиасудно летело в направлении нефтепровода "Дружба", чтобы, вероятно, сбросить там бомбу.

Стоит отметить, что в Государственной пограничной службе Украины сообщили РБК-Украина, что пока не имеют информации о подобных инцидентах.