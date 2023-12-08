Ні дня без авіапригод: у Росії в повітрі спалахнув літак

На літаку рейсу "Новосибірськ - Москва" виникло загоряння двигунів.

"Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно", - повідомив канал SHOT.

Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб - обійшлося без постраждалих.

"Під час посадки капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили на 14:20", - розповів каналу ASTRA один із пасажирів.

Займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

Авіаподії в Росії

Нагадаємо, що 7 грудня, в Росії, у літака в повітрі спалахнув двигун. Це сталося за кілька хвилин після зльоту.

Також ми писали, що в літаків російського виробництва "Суперджет" відмовили навігаційні бази даних. Ймовірно, це пов'язано з санкціями.

До речі, російські літаки через санкції не можуть пофарбувати. На спеціальну фарбу чекають по 3-4 місяці.