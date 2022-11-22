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НХЛ визнала цілу команду першою зіркою ігрового дня: відео

Фото: "Дияволи" з Нью-Джерсі мчать до рекордів (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Нетипова подія трапилася у Національній хокейній лізі. Першою зіркою чергового ігрового дня регулярного сезону стали "Нью-Джерсі Девілз" у повному складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Топ-3 зірок вечора відкрив нападник "Вінніпега" П'єр-Люк Дюбуа. У матчі проти "Кароліни", що завершився перемогою "Джетс" в овертаймі, канадець набрав 3 пункти. Дюбуа відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши вихід 1 в 0, а потім двічі асистував Морріссі.

Другою зіркою вечора став капітан "Бостона" Патріс Бержерон. Ветеран узяв участь у гольовій атаці, що завершилася закинутою шайбою Маршана. Для 37-річного центрфорварда асист став знаковим. Він оформив 1000 очок за системою "гол+пас" у лізі.

Нарешті першою зіркою визнаний "Нью-Джерсі". Команда з Ньюарка здолала "Едмонтон" на домашній арені та повторила клубний рекорд за перемогами поспіль (13). Тепер "дияволи" на відстані всього чотирьох перемог від встановленого "Піттсбургом" у сезоні 1992/93 рекорду НХЛ (17 звитяг).

Раніше Зал хокейної слави в Торонто прийняв до своїх лав колишніх зірок Національної хокейної ліги Роберто Луонго, Даніеля і Гендріка Седінів, а також Даніеля Альфредссона. Кар'єри квартету легенд пов'язані з канадськими командами – "Ванкувер Кенакс" і "Оттава Сенаторз".

До слова, напередодні українець Кубрицький оформив перехід до Юніорської хокейної ліги Манітоби.

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