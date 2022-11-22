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НХЛ признала целую команду первой звездой игрового дня: видео

Фото: "Дьяволы" из Нью-Джерси мчатся к рекордам (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Нетипичное событие произошло в Национальной хоккейной лиге. Первой звездой очередного игрового дня регулярного сезона стали "Нью-Джерси Девилз" в полном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Топ-3 звезд вечера открыл нападающий "Виннипега" Пьер-Люк Дюбуа. В матче против "Каролины", завершившимся победой "Джетс" в овертайме, канадец набрал 3 пункта. Дюбуа открыл счет в поединке, реализовав выход 1 в 0, а затем дважды ассистировал Моррисси.

Второй звездой вечера стал капитан "Бостона" Патрис Бержерон. Ветеран принял участие в голевой атаке с заброшенной шайбой Маршана на финише. Для 37-летнего центрфорварда ассист стал знаковым. Он оформил 1000 очков по системе "гол+пас" в лиге.

Наконец первой звездой признан "Нью-Джерси". Команда из Ньюарка одолела "Эдмонтон" на домашней арене (5:2) и повторила клубный рекорд по победам подряд (13). Теперь "дьяволы" на расстоянии всего четырех побед от установленного "Питтсбургом" в сезоне 1992/93 рекорда НХЛ (17 игр).

Ранее Зал хоккейной славы в Торонто принял в свои ряды бывших звезд Национальной хоккейной лиги Роберто Луонго, Даниэля и Гендрика Сединов, а также Даниэля Альфредссона. Карьеры квартета легенд связаны с канадскими командами – "Ванкувер Кэнакс" и "Оттава Сенаторз".

К слову, накануне украинец Кубрицкий оформил переход в Юниорскую хоккейную лигу Манитобы.

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