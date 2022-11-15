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НХЛ ввела до Залу хокейної слави тріо ветеранів "Ванкувера" та чемпіона Турина-2006

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Торонто, Вівторок 15 листопада 2022 11:19
НХЛ ввела до Залу хокейної слави тріо ветеранів "Ванкувера" та чемпіона Турина-2006 Фото: Нові члени Залу хокейної слави в Торонто (facebook.com/Canucks)
Автор: Антон Федорців

Зал слави хокею у канадському Торонто прийняв до своїх лав колишніх зірок Національної хокейної ліги Роберто Луонго, Даніеля і Гендріка Седінів, а також Даніеля Альфредссона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Урочиста церемонія прийняття нових членів елітного клубу відбулася в столиці провінції Онтаріо. Кар'єри квартету легенд пов'язані з канадськими командами.

Воротар Луонго виріс у Квебеку, а левову частку ігрової кар'єри провів у складі "Ванкувер Кенакс" (7,5 сезонів). Натомість брати Седіни відіграли в команді всі 17 сезонів за океаном. Обидва брали "Арт Росс Трофі" – приз найрезультативнішому гравцю регулярного чемпіонату (Генрік у сезоні 2009/10, а Даніель – на рік пізніше).

Тим часом екс-форвард Альфредссон був задрафтований "Оттавою" у 1994 році. Провів за "сенаторів" 17 сезонів. Останній у кар'єрі сезон відіграв за "Детройт Ред Вінгз".

Жоден із нових учасників Залу хокейної слави не здобував Кубок Стенлі. Однак, Альфредссон і брати Седіни виграли "золото" зимових Ігор-2006 зі збірною Швеції, а Луонго тріумфував на Олімпіадах у Ванкувері (2010) та Сочі (2014) в складі збірної Канади.

До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.

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