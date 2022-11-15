НХЛ ввела до Залу хокейної слави тріо ветеранів "Ванкувера" та чемпіона Турина-2006
Зал слави хокею у канадському Торонто прийняв до своїх лав колишніх зірок Національної хокейної ліги Роберто Луонго, Даніеля і Гендріка Седінів, а також Даніеля Альфредссона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Урочиста церемонія прийняття нових членів елітного клубу відбулася в столиці провінції Онтаріо. Кар'єри квартету легенд пов'язані з канадськими командами.
Воротар Луонго виріс у Квебеку, а левову частку ігрової кар'єри провів у складі "Ванкувер Кенакс" (7,5 сезонів). Натомість брати Седіни відіграли в команді всі 17 сезонів за океаном. Обидва брали "Арт Росс Трофі" – приз найрезультативнішому гравцю регулярного чемпіонату (Генрік у сезоні 2009/10, а Даніель – на рік пізніше).
Тим часом екс-форвард Альфредссон був задрафтований "Оттавою" у 1994 році. Провів за "сенаторів" 17 сезонів. Останній у кар'єрі сезон відіграв за "Детройт Ред Вінгз".
Жоден із нових учасників Залу хокейної слави не здобував Кубок Стенлі. Однак, Альфредссон і брати Седіни виграли "золото" зимових Ігор-2006 зі збірною Швеції, а Луонго тріумфував на Олімпіадах у Ванкувері (2010) та Сочі (2014) в складі збірної Канади.
Roberto Luongo, Daniel Sedin and their families enter Meridian Hall to get the 2022 Induction Celebration underway!#HHOF2022 #HHOF Dave Sandford/HHOF pic.twitter.com/crObWSMpai— Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 15, 2022
До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.
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