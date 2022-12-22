UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НХЛ вимушено перенесла два матчі регулярного чемпіонату: що трапилося

Фото: Тревіс Хамонік і "Оттава Сенаторз" матимуть зайвий день відпочинку (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорців

Два заплановані на п'ятницю поєдинки Національної хокейної ліги організатори вирішили перенести на пізніший термін через непрості погодні умови. Зачиненими в цей день будуть арени в Оттаві та Баффало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Сніговий шторм зірвав домашні матчі "Сенаторз" і "Сейбрз". Національна метеорологічна служба назвала погодні умови в найближчі дні потенційним "бомобовим циклоном", який може суттєво ускладнити святковий період.

Поєдинок "Баффало" проти "Тампи-Бей Лайтнінг" перенесли на 4 березня. Натомість новою датою матчу "Оттави" проти "Детройт Ред Вінгз" стало 27 лютого. У календарі раніше був призначений двобій "Сенаторз" проти детройтців в останній день зими, тож тепер команди зустрінуться у два вечори поспіль.

"Із міркувань безпеки наших гравців, уболівальників, персоналу та працівників арени, що є головним пріоритетом для нас, ми змушені відкласти гру. Врахувавши прогноз погоди, ми твердо вирішили, що перенести матч на лютий буде найкращим рішенням", – заявив функціонер "Оттави" Ентоні ЛеБлан.

Натомість матч "сенаторів" проти "Вашингтон Кепіталз" у ніч проти п'ятниці, 23 грудня, відбудеться за графіком. Старт поєдинку – о 02:00 за київським часом.

До слова, напередодні форвард "Детройта" Расмуссен став головного зіркою вечора НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей