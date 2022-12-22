НХЛ вынужденно перенесла два матча регулярного чемпионата: что случилось

Снежный шторм сорвал домашние матчи "Сенаторз" и "Сейбрз". Национальная метеорологическая служба назвала погодные условия в ближайшие дни потенциальным "бомобовым циклоном", который может осложнить праздничный период.

Поединок "Баффало" против "Тампы-Бэй Лайтнинг" перенесли на 4 марта. Новой датой матча "Оттавы" против "Детройт Ред Уингз" стало 27 февраля. В календаре ранее был назначен поединок "Сенаторз" против детройтцев в последний день зимы, так что теперь команды встретятся в два вечера подряд.

"По соображениям безопасности наших игроков, болельщиков, персонала и работников арены – главного приоритета для нас – мы вынуждены отложить игру. Учитывая прогноз погоды, мы твердо решили, что перенести матч на февраль будет лучшим решением", – заявил функционер "Оттавы" Энтони ЛеБлан.

В свою очередь матч "сенаторов" против "Вашингтон Кэпиталз" в ночь на пятницу, 23 декабря, состоится по графику. Старт поединка – в 02:00 по киевскому времени.