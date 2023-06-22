НХЛ відмовилася від включення хокеїстів РФ до Залу слави

Жоден росіянин не потрапив до Залу хокейної слави в 2023 році. Серед номінантів було четверо представників країни-агресорки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Національна хокейна ліга визначилася з новими членами галереї розвитку північноамериканського та європейського хокею. Російських хокеїстів серед них не виявилося.
До Залу хокейної слави НХЛ натомість ввела чотирьох іменитих виконавців. Зокрема, в список потрапили три воротарі – зірка "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрік Лундквіст, легенда "Калгарі" Майк Вернон і двічі володар Кубка Стенлі з "Піттсбургом" Том Баррассо. Четвертим культовим хокеїстом у галереї став П'єр Тарджон.
Також до Залу слави потрапили канадська хокеїстка Каролайн Оулетт і Кен Хічкок і П'єр Лакруа в статусі "творців". Четверо росіян – Гончаров, Мальцев, Михайлов і Могільний – пролетіли повз відбір.
Раніше нападник "Вегаса" Оді-Маршессо став MVP Кубка Стенлі цьогоріч. Загалом канадець набрав 25 очок у плей-офф, зігравши 22 поєдинки. Він першим після Гретцкі здобув приз незадрафтованим.
До слова, раніше "Арізона" не отримала дозвіл на будівництво стадіону та опинилася на межі переїзду.
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