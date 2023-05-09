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НХЛ провела драфт-лотерею серед аутсайдерів: хто першим обиратиме новачка

Фото: "Чикаго" намагатиметься перебудувати команду (facebook.com/nhlblackhawks)
Автор: Антон Федорців

Переможцем драфт-лотереї Національної хокейної ліги стали "Чикаго Блекгокс". "Яструби" обиратимуть новачка першими вдруге в історії франшизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Найсильніша хокейна ліга планети провела лотерею між невдахами сезону 2022/23. У ніч проти середи 16 найгірших команд дізналися послідовність вибору хокеїстів під час драфту-2023.

Переможцем розіграшу став "Чикаго". Шестиразовий переможець Кубка Стенлі завершив сезон на дні Центрального дивізіону. "Блекгокс" здобули лише 26 перемог за 82 матчі регулярного чемпіонату. Гіршим у Західній конференції був лише "Анахайм" (23 перемоги).

"Чикаго" матиме перший вибір на драфті вперше з 2007 року. Тоді "яструби" обрали нападника Патріка Кейна. Він провів у лавах чикагців 15,5 сезонів, завоював 3 Кубка Стенлі та став другим бомбардиром в історії команди. Посеред нинішнього сезону ветерана обміняли в "Нью-Йорк Рейнджерс".

Головним фаворитом драфту НХЛ-2023 вважають канадського форварда Коннора Бедарда. 17-річний потенційний новачок провів три сезони за "Реджайну Петс" у Західній хокейній лізі. У нинішній кампанії він набрав 143 очки (71 шайба, 72 передачі) в регулярці та 20 пунктів (10+10) у плей-офф.

Другий пік драфту отримали "Анахайм Дакс". Натомість третім обиратиме "Коламбус Блю Джекетс". Церемонія вибору новачків відбудеться в Нешвіллі 28-29 червня.

До слова, вночі "Едмонтон" розгромно поступився "Вегасу" в третьому матчі другого раунду плей-офф.

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