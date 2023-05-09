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НХЛ провела драфт-лотерею среди аутсайдеров: кто первым будет выбирать новичка

Фото: "Чикаго" попытается перестроить команду (facebook.com/nhlblackhawks)
Автор: Антон Федорцив

Победителем драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги стали "Чикаго Блэкхокс". "Ястребы" будут выбирать новичка первыми во второй раз в истории франшизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Сильнейшая хоккейная лига планеты провела лотерею между неудачниками сезона 2022/23. В ночь на среду 16 худших команд узнали последовательность выбора хоккеистов во время драфта-2023.

Победителем розыгрыша стал "Чикаго". Шестикратный победитель Кубка Стэнли завершил сезон на дне Центрального дивизиона. "Блэкхокс" одержали лишь 26 побед за 82 матча регулярного чемпионата. Худшим в Западной конференции был только "Анахайм" (23 победы).

У "Чикаго" будет первый выбор на драфте впервые с 2007 года. Тогда "ястребы" выбрали нападающего Патрика Кейна. Он провел в рядах чикагцев 15,5 сезона, завоевал 3 Кубка Стэнли и стал вторым бомбардиром в истории команды. Посреди нынешнего сезона ветерана обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс".

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 считают канадского форварда Коннора Бедарда. 17-летний потенциальный новичок провел три сезона за "Реджайну Пэтс" в Западной хоккейной лиге. В нынешней кампании он набрал 143 очка (71 шайба, 72 передачи) в регулярке и 20 пунктов (10+10) в плей-офф.

Второй пик драфта получили "Анахайм Дакс". А третьим будут выбирать "Коламбус Блю Джекетс". Церемония выбора новичков состоится в Нэшвилле 28-29 июня.

К слову, ночью "Эдмонтон" разгромно уступил "Вегасу" в третьем матче второго раунда плей-офф.

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