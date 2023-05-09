Кубок Стенлі: "Едмонтон" розгромно програв "Вегасу" третій матч серії

Із тріумфу для "Вегас Голден Найтс" розпочався двоматчевий вояж до Канади на поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі проти "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стенлі, 2-й раунд

"Едмонтон" – "Вегас" – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0); серія – 1:2

Шайби: Фогеле, 02:45 – Оді-Маршессо, 04:44, 19:09, Вайтклауд, 27:25, Айкел, 32:03, Стівенсон, 37:13

Господарі льоду зуміли оформити швидкий гол. Уже наприкінці третьої хвилини Фогеле на "п'ятаку" замкнув передачу Раяна від правого борту. Проте, невадці відповіли вже за кілька хвилин, коли Оді-Маршессо проштовхнув шайбу за лінію у метушні перед воротами Скіннера.

А наприкінці стартового періоду "Вегас" закинув вдруге. Цього разу Оді-Маршессо скористався передачею Айкела та переграв воротаря з близької відстані. У другому ж періоді "Голден Найтс" засмутили "Едмонтон" ще трьома шайбами.

Спершу Вайтклауд у затяжній атаці гостей потужним кидком під ближню стійку з правої зони втретє засмутив Скіннера. Згодом Айкел холоднокровно реалізував момент із лівої зони вкидання після падіння оборонця. П'яту ж шайбу пропустив резервний воротар "Ойлерз" Кемпбелл – Стівенсон на "п'ятаку" випередив голкіпера після передачі Руа.

Розгромна перемога дозволила "Голден Найтс" знову повести в серії до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться в Едмонтоні 10 травня ввечері за місцевим часом. Натомість п'ятий матч серії зіграють у Лас-Вегасі 12 травня.