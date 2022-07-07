НХЛ розпочне новий сезон посеред осені в Чехії
Європейські вболівальники зможуть наживо побачити старт сезону 2022/23 Національної хокейної ліги. Стартові матчі турніру прийме чеська столиця Прага.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Новий сезон розпочнеться поєдинком між "Нешвілл Предаторз" і "Сан-Хосе Шаркс" 7 жовтня. Матч прийме празька "О2 Арена". 8 жовтня суперники проведуть і другий поєдинок у Празі.
Для НХЛ ці два матчі стануть першими в Європі з 2019 року. Натомість "О2 Арена" приймала поєдинки ліги ще в сезонах 2008/09 і 2010/11. У Північній Америці команди стартують 11 жовтня – "Нью-Йорк Рейнджерс" зустрінеться з "Тампою", а "Лос-Анджелес Кінгз" протистоятиме "Вегасу".
Традиційна "Зимова класика" запланована на 2 січня. У Бостоні місцеві "Брюїнз" приймуть "Піттсбург Пінгвінз". Загалом у регулярному чемпіонаті до 13 квітня 2023 року відбудуться 1312 матчів.
Нагадаємо, що Кубок Стенлі 2021/22 дістався "Колорадо" після шестиматчевого фіналу з "Тампою-Бей Лайтнінг".
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