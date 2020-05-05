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Руководство НГЗ и таможни обсудили выход из конфликта на совещании в Минфине

Новости » Промышленность     05.05.2020 - 15:22
Руководство НГЗ и таможни обсудили выход из конфликта на совещании в Минфине
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Минфине заявили, что правительство заинтересовано в том, чтобы завод стабильно работал

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) заявляет об изменении ситуации с растаможиванием бокситового сырья в местном порту. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогу совместного совещания, организованного Министерством финансов Украины, передает РБК-Украина.

"Руководство Николаевского глиноземного завода и представители властей договорились о том, что начинается, как предписывает законодательство, растаможивание боксита, остановленного ранее в порту Николаева Черноморской таможней", - говорится в пресс-релизе НГЗ.

При этом уточняется, что на встрече, которую министр финансов Украины Сергей Марченко провел с руководством государственной таможенной службы и НГЗ, присутствовали заместитель министра финасов Юрий Драгончук, и.о главы таможни Украины Игорь Муратов, и.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий, генеральный и финансовый директора НГЗ Виктор Кожевников и Галина Кравченко.

"На совещании руководители министерства финансов говорили о необходимости дать предприятию возможность работать в нормальном режиме. Правительство заинтересовано, чтобы завод стабильно работал, обеспечивая людей заработной платой, а государство - отчислениями налогов в бюджет, поэтому препятствий со стороны таможни в оформлении бокситов больше быть не должно", - резюмируется в информации НГЗ.

Напомним, 30 апреля руководство Николаевского глиноземного завода заявило о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой Черноморской таможней в порту поступлений бокситового сырья.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныНГЗНиколаевский глиноземный завод
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