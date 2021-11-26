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На МГЗ зменшили викиди від печей в чотири рази

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Миколаїв, П'ятниця 26 листопада 2021 10:51
На МГЗ зменшили викиди від печей в чотири рази Фото: на МГЗ зменшили викиди від печей в чотири рази (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

На Миколаївському глиноземному завершився перший етап масштабної модернізації обладнання. Загальна вартість проекту складатиме понад 200 млн грн. Остаточно роботи завершать у першому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу у Facebook.

За словами директора з виробництва МГЗ Володимира Красноярського, наразі викиди в атмосферу з печей МГЗ у вигляді відпрацьованої пари повністю відповідають вимогам українського екологічного законодавства.

Також на підприємстві ухвалили рішення про проведення масштабної модернізації, оскільки вважають зменшення вуглецевого сліду, який, до речі, і зараз на заводі є низьким, одним зі своїх пріоритетних завдань.

"За результатами першого етапу модернізації викиди однієї печі зменшилися вчетверо", - зазначає Красноярський.

На МГЗ зменшили викиди від печей в чотири рази

На МГЗ зазначають, що пілотний проєкт розробляли представники кількох інститутів, а 80% комплектуючих для обладнання, що використовувалось, вироблено в Україні.

Раніше президентом Миколаївського глиноземного заводу було призначено Штефана Цохлінга (Stephan Zöchling). Він займатиметься стратегією розвитку підприємства та проєктами щодо впровадження інноваційних виробничих систем й передових практик з екології.

За останні 10 років на цільові природоохоронні заходи МГЗ витратив 47 мільйонів доларів.

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