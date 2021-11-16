ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии

Новина українською →
Николаев, Вторник 16 ноября 2021 12:52
Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии Фото: Штефан Цохлинг (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Президентом Николаевского глиноземного завода (НГЗ) назначен Штефан Цохлинг (Stephan Zöchling).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG).

"Я рад присоединиться к компании как президент НГЗ и с нетерпением жду совместной работы с коллективом. На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG - на будущее с низким углеродным следом. Я горжусь тем, что меня выбрали в качестве президента НГЗ на пути трансформации в еще более эффективное, социально ответственное и экологически чистое предприятие, отвечающее всем ключевым международным стандартам", - отметил Штефан Цохлинг.

Штефан Цохлинг - один из опытнейших менеджеров в европейской автомобильной промышленности. Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте.

За более 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире – Magna International, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking.

Как сообщалось, руководство Николаевского глиноземного завода (НГЗ) планирует установить за свой счет дополнительную современную кислородную станцию для Николаевской больницы №5. Она поможет избежать перебоев с подачей кислорода.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ
NEWS
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов