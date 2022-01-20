На НГЗ для персонала внедрили программу бесплатного медицинского страхования

С начала года программой добровольного страхования воспользовались уже 20 сотрудников завода. Всего на предприятии застраховали 1701 работника. Для них в течение года будет доступна бесплатная амбулаторная, стационарная медицинская помощь и лекарства на сумму 100 тыс. грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

"Администрация НГЗ заключила договор со страховой компанией «UNIVERSALNA», застраховав уже 1701 работника промплощадки для организации качественной медицинской помощи, доступа к высокотехнологичным методам диагностики, лечения и снижения финансовой нагрузки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций, связанных с ухудшением состояния здоровья", - рассказывает главврач медико-санитарной части НГЗ Ирина Малышкина.

Страховка действует на всей территории Украины - в случае возникновения непредвиденных ситуаций со здоровьем, работники завода смогут получить помощь в любом медицинском учреждении.

Кроме того, для заводчан круглосуточно работают консультанты, которые не только предоставляют всю необходимую информацию по вопросам страхования, но и помогают выбрать медучреждение и получить необходимое лечение.

"В этом году у меня были проблемы со спиной. В рамках программы добровольного страхования получил медикаменты на 1,5 тыс. грн. Консультанты помогли оперативно все сделать. Поэтому я полностью доволен качеством услуг и благодарен администрации за эту инициативу. Это действительно полезная и нужная программа для каждого работника завода", - рассказывает Сергей, сотрудник дирекции по информационным технологиям НГЗ.