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Николаевский глиноземный завод установил дополнительный кислородный газификатор в городской больнице

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Николаев, Вторник 23 ноября 2021 12:08
Николаевский глиноземный завод установил дополнительный кислородный газификатор в городской больнице Фото: НГЗ установил дополнительный кислородный газификатор в городской больнице (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы преодолеть критическую ситуацию с обеспечением кислородом в медицинском учреждении, Николаевский глиноземный завод (НГЗ) по просьбе городских и областных властей оперативно закупил криогенную емкость и организовал ее монтаж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода в Facebook

По словам заведующей инфекционным отделением больницы Людмилы Пихтеревой, большинство пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас имеют штамм DELTA. Они попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

"Почти ежедневно на Николаевщине коронавирус подтверждается у более 800 человек. Поэтому в нашей больнице в последние недели сложилась напряженная ситуация с обеспечением пациентов кислородом, которая теперь решена благодаря Николаевскому глиноземному", - отмечает врач.

Гендиректор Сервисного центра "Металлург", который обслуживает НГЗ, Александр Заричанский рассказал, что сервисный центр НГЗ только через 10 дней приобрел газификатор производства Турции и провел все необходимые работы по его установке, подготовке и запуску.

В настоящее время медицинское учреждение имеет три газификатора на 10 тонн, которые позволят обеспечить стабильное наличие кислорода. Два из них - на пять и три тонны - приобретены МГЗ.

Кроме газификатора, предприятие закупило 20 баллонов с кислородом. В планах - приобрести еще 10 баллонов. Для того чтобы больница избежала зависимости от поставщиков, НГЗ прорабатывает проект строительства кислородной станции оборудованной генератором кислорода.

Напомним, в прошлом году на базе городской больницы за средства завода был построен сверхсовременный антиковидный госпиталь. Это уникальный проект стоимостью 155 млн грн, не имеющий аналогов в Украине. В настоящее время заведение передано на баланс города. Впрочем, МГЗ продолжает систематически оказывать помощь госпиталю и всей больнице.

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