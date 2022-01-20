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На МГЗ для персоналу запровадили програму безоплатного медичного страхування

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Миколаїв, Четвер 20 січня 2022 16:54
На МГЗ для персоналу запровадили програму безоплатного медичного страхування Фото: МГЗ (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

З початку року програмою добровільного страхування скористалися вже 20 співробітників заводу. Загалом на підприємстві застрахували 1 701 працівника. Для них впродовж року будуть доступні безкоштовна амбулаторна, стаціонарна медична допомога та ліки на суму 100 тис. грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МГЗ.

"Адміністрація МГЗ уклала договір зі страховою компанією «UNIVERSALNA», застрахувавши вже 1701 працівника проммайданчика для організації якісної медичної допомоги, доступу до високотехнологічних методів діагностики, лікування та зниження фінансового навантаження у разі виникнення складних життєвих ситуацій, пов'язаних із погіршенням стану здоров'я", - розповідає головний лікар медико-санітарної частини МГЗ Ірина Малишкіна.

Страховка діє на всій території України - у випадку виникнення непередбачених ситуацій зі здоров‘ям, працівники заводу зможуть отримати допомогу у будь-якому медичному закладі.

Окрім цього для заводчан цілодобово працюють консультанти, які не лише надають всю необхідну інформацію з питань страхування, але й допомагають обрати медустанову та отримати необхідне лікування.

"Цьогоріч я мав проблеми зі спиною. В рамках програми добровільного страхування отримав всі потрібні медикаменти на 1,5 тис. грн. Консультанти допомогли оперативно все зробити. Тож я цілком задоволений якістю послуг та вдячний адміністрації за цю ініціативу. Це дійсно корисна та потрібна програма для кожного працівника заводу", - розповідає Сергій, співробітник дирекції з інформаційних технологій МГЗ.

Раніше Миколаївський глиноземний завод встановив додатковий кисневий газифікатор у міській лікарні. А минулого року за кошти заводу був побудований надсучасний антиковідний шпиталь. Це унікальний проект вартістю 155 млн грн, який не має аналогів в Україні.

Наразі заклад передано на баланс міста. Втім МГЗ продовжує систематично надавати допомогу шпиталю та всій лікарні. У 2021 році на фінансування соціальних проєктів завод направив понад 46 млн грн.

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