На МГЗ для персоналу запровадили програму безоплатного медичного страхування

З початку року програмою добровільного страхування скористалися вже 20 співробітників заводу. Загалом на підприємстві застрахували 1 701 працівника. Для них впродовж року будуть доступні безкоштовна амбулаторна, стаціонарна медична допомога та ліки на суму 100 тис. грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МГЗ.

"Адміністрація МГЗ уклала договір зі страховою компанією «UNIVERSALNA», застрахувавши вже 1701 працівника проммайданчика для організації якісної медичної допомоги, доступу до високотехнологічних методів діагностики, лікування та зниження фінансового навантаження у разі виникнення складних життєвих ситуацій, пов'язаних із погіршенням стану здоров'я", - розповідає головний лікар медико-санітарної частини МГЗ Ірина Малишкіна.

Страховка діє на всій території України - у випадку виникнення непередбачених ситуацій зі здоров‘ям, працівники заводу зможуть отримати допомогу у будь-якому медичному закладі.

Окрім цього для заводчан цілодобово працюють консультанти, які не лише надають всю необхідну інформацію з питань страхування, але й допомагають обрати медустанову та отримати необхідне лікування.

"Цьогоріч я мав проблеми зі спиною. В рамках програми добровільного страхування отримав всі потрібні медикаменти на 1,5 тис. грн. Консультанти допомогли оперативно все зробити. Тож я цілком задоволений якістю послуг та вдячний адміністрації за цю ініціативу. Це дійсно корисна та потрібна програма для кожного працівника заводу", - розповідає Сергій, співробітник дирекції з інформаційних технологій МГЗ.