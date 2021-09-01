НГЗ не обеспечивает защиту земель от загрязнения, - Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция провела проверку на территории Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и выявила, что предприятие не обеспечивает защиту земель от загрязнения и не применяет специальные технологии для утилизации отходов производства алюминия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Инспекционного портала.
Проверка была проведена в период с 5 по 16 июля 2021 года, в течение 10 дней. По итогам проверки были обнаружены следующие основные нарушения:
В частности, в ходе проверки стало известно, что отходы от обработки боксита и производства глинозема (красный шлам) просто сбрасываются в шламохранилище. Также НГЗ смешивает разные типы отходов производства и хранит смешанные с почвой отходы в непредназначенном для этого месте.
Кроме того, НГЗ не осуществлены организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, занимающихся сбором и утилизацией таких отходов.
Госэкоинспекция составила акт и наложила на предприятие штраф.
Как сообщалось, ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск поданный местными жителями создавших общественную организацию "Стоп шлам". Согласно полученного решения с Николаевского глиноземного завода присудили взыскать 9,2 млрд гривен.
Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровья человека.