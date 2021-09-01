НГЗ не обеспечивает защиту земель от загрязнения, - Госэкоинспекция

Проверка была проведена в период с 5 по 16 июля 2021 года, в течение 10 дней. По итогам проверки были обнаружены следующие основные нарушения:

смешивание различных видов и типов отходов;

непринятие мер по борьбе с сорняками;

не обеспечивается защита земель от загрязнения;

на территории базисного состава бокситов допускается хранение отходов смешанных с почвой, в предназначенном для этого месте;

не определен состав и свойства отходов смешанных с почвой;

не осуществлены ​​организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов.

В частности, в ходе проверки стало известно, что отходы от обработки боксита и производства глинозема (красный шлам) просто сбрасываются в шламохранилище. Также НГЗ смешивает разные типы отходов производства и хранит смешанные с почвой отходы в непредназначенном для этого месте.

Кроме того, НГЗ не осуществлены организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, занимающихся сбором и утилизацией таких отходов.

Госэкоинспекция составила акт и наложила на предприятие штраф.