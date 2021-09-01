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МГЗ не забезпечує захист земель від забруднення, - Держекоінспекція

Автор: Наталія Гурковська

Державна екологічна інспекція провела перевірку на території Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і виявила, що підприємство не забезпечує захист земель від забруднення та не застосовує спеціальні технології для утилізації відходів виробництва алюмінію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Інспекційного порталу.

Перевірка була проведена в період з 5 по 16 липня 2021 року протягом 10 днів. За підсумками перевірки були виявлені наступні основні порушення:

  • змішування різних видів та типів відходів;
  • невжиття заходів по боротьбі з бур’янами;
  • не забезпечується захист земель від забруднення;
  • на території базисного складу бокситів допускається зберігання відходів змішаних із ґрунтом, у непризначеному для цього місці;
  • не визначено склад і властивості відходів змішаних із ґрунтом;
  • не здійснено організаційні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів в частині передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів.

Зокрема, в ході перевірки стало відомо, що відходи від обробки бокситу і виробництва глинозему (червоний шлам) просто скидаються в шламосховища. Також МГЗ змішує різні типи відходів виробництва і зберігає змішані з грунтом відходи в непризначеному для цього місці.

Крім того, МГЗ не здійснено організаційні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів в частині передачі їх іншим споживачам або підприємствам, що займаються збором і утилізацією таких відходів.

Держекоінспекція склала акт і наклала на підприємство штраф.

Як повідомлялось, Заводський районний суд Миколаєва, задовольнив позов поданий місцевими жителями, які створили громадську організацію "Стоп шлам". Згідно отриманого рішення з Миколаївського глиноземного заводу присудили стягнути 9,2 млрд гривень.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє середовище, а також життя і здоров'я людини.

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МГЗ