НГЗ назвал решение суда по иску "Стоп шлам" на 9,2 млрд незаконным, и оспорит его в апелляции

Адвокаты Николаевского глиноземного завода назвали незаконным решение суда в пользу активистов "Стоп шлам" , а также обратили внимание на множественные нарушения процессуального законодательства, допущенные судьей Ириной Бобровой во время рассмотрения дела.

Об этом заявила начальник юридического отдела НГЗ, представлявшая его интересы на судебных заседаниях, Оксана Карпенко.

В связи с этим НГЗ не признает решение Заводского районного суда Николаева и готов оспорить его в апелляционной инстанции.

"Мы считаем, что это решение незаконно: в суде не была доказана вина Николаевского глиноземного завода, не были установлены лица, которым якобы причинён моральный ущерб. Во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода адвокаты "Стоп шлам" не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности, что может свидетельствовать о масштабном мошенничестве", - заявила Карпенко.

Также юрист добавила, что не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинён хозяйственной деятельностью НГЗ. Не было приведено ни одного доказательства, которое подтверждало бы этот ущерб.

"В свою очередь Николаевский глиноземный завод предоставил все необходимые доказательства и документы, показания, которые подтверждают, что хозяйственная деятельность завода никак не могла причинить моральный вред, поскольку предприятие действует в рамках правового поля", - подчеркнула юрист.

Как известно, в ходе процесса адвокаты НГЗ неоднократно требовали отвода судьи в связи с тем, что ее действия были предвзяты и необъективны, а допущенные ею процессуальные нарушения и игнорирование требований представителей НГЗ действовать в рамках закона были проигнорированы.

Также ход процесса и вынесение решения было скрыто от журналистов - их не пустили в зал заседаний. А решение по делу из нескольких томов материалов уместилось на одной страничке, говорят в НГЗ.

"Решение суда первой инстанции в данном деле не вступило в силу и не подлежит исполнению. Николаевский глиноземный завод не признает законность этого решения и заявляет о готовности оспорить его в апелляционной инстанции", - заявила начальник юридического отдела Николаевского глиноземного завода, представлявшая его интересы на судебных заседаниях.