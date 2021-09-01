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НГЗ не обеспечивает защиту земель от загрязнения, - Госэкоинспекция

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Николаев, Среда 01 сентября 2021 09:41
НГЗ не обеспечивает защиту земель от загрязнения, - Госэкоинспекция Фото: Николаевский глиноземный завод (uprom.info)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная экологическая инспекция провела проверку на территории Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и выявила, что предприятие не обеспечивает защиту земель от загрязнения и не применяет специальные технологии для утилизации отходов производства алюминия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Инспекционного портала.

Проверка была проведена в период с 5 по 16 июля 2021 года, в течение 10 дней. По итогам проверки были обнаружены следующие основные нарушения:

  • смешивание различных видов и типов отходов;
  • непринятие мер по борьбе с сорняками;
  • не обеспечивается защита земель от загрязнения;
  • на территории базисного состава бокситов допускается хранение отходов смешанных с почвой, в предназначенном для этого месте;
  • не определен состав и свойства отходов смешанных с почвой;
  • не осуществлены ​​организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов.

В частности, в ходе проверки стало известно, что отходы от обработки боксита и производства глинозема (красный шлам) просто сбрасываются в шламохранилище. Также НГЗ смешивает разные типы отходов производства и хранит смешанные с почвой отходы в непредназначенном для этого месте.

Кроме того, НГЗ не осуществлены организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, занимающихся сбором и утилизацией таких отходов.

Госэкоинспекция составила акт и наложила на предприятие штраф.

Как сообщалось, ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск поданный местными жителями создавших общественную организацию "Стоп шлам". Согласно полученного решения с Николаевского глиноземного завода присудили взыскать 9,2 млрд гривен.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровья человека.

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