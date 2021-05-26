Дело против НГЗ на 9 млрд: адвокаты обвинили активистов в фиктивных документах
Во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода (НГЗ), активисты "Стоп шлам" не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности.
Об этом сообщил адвокат-представитель НГЗ Владимир Ващенко по итогу судебного заседания 25 мая.
"В судебном заседании по ходатайству истца было проведено исследование электронных письменных доказательств документов, которые находятся на дисках, предоставленных ОО "Стоп шлам". В ходе осмотра электронных копий заявлений 1279 ассоциированных членов ОО "Стоп Шлам" о вступлении в организацию, были установлены факты, которые свидетельствуют о недостоверности указанных копий, внесение в них заведомо неправдивой информации и возможной их подделки", - заявил Владимир Ващенко, отметив, что такие действия активистов имеют признаки мошенничества.
Сторона защиты "Стоп шлам" не стала пояснять суду, в чем причина несоответствия в документах, а также оставила без комментариев факты, что многих из подписантов невозможно найти либо они не существуют, а реальные люди часто не знают, что от их имени подан иск на 9 млрд грн.
В свою очередь, судья Ирина Боброва отклонила иск адвоката НГЗ.
Напомним, адвокаты НГЗ уже дважды требовали отвода судьи. По их мнению, действия судьи предвзяты и необъективны.
Окончательно решение суд должен озвучить во время судебного заседания 26 мая 2021 года.