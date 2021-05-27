НГЗ назвав рішення суду за позовом "Стоп шлам" на 9,2 млрд незаконним, і оскаржить його в апеляції

Адвокати Миколаївського глиноземного заводу назвали незаконним рішення суду на користь активістів "Стоп шлам" , а також звернули увагу на множинні порушення процесуального законодавства, допущені суддею Іриною Бобровою під час розгляду справи.

Про це заявила начальник юридичного відділу МГЗ, яка представляла його інтереси на судових засіданнях, Оксана Карпенко.

У зв'язку з цим НГЗ не визнає рішення Заводського районного суду Миколаєва і готовий оскаржити його в апеляційній інстанції.

"Ми вважаємо, що це рішення незаконно: в суді не була доведена вина Миколаївського глиноземного заводу, не були встановлені особи, яким нібито заподіяно моральну шкоду. Під час судового засідання у справі Миколаївського глиноземного заводу адвокати "Стоп шлам" не змогли пред'явити суду оригінали документів з підписами постраждалих, а надані електронні копії мають всі ознаки фіктивності, що може свідчити про масштабне шахрайство", - заявила Карпенко.

Також юрист додала, що не встановлено, в чому полягає моральна шкода, яка нібито була заподіяна господарською діяльністю МГЗ. Не було наведено жодного доказу, який підтверджував би цей збиток.

"Своєю чергою Миколаївський глиноземний завод надав всі необхідні докази і документи, свідчення, які підтверджують, що господарська діяльність заводу ніяк не могла завдати моральної шкоди, оскільки підприємство діє в рамках правового поля", - підкреслила юрист.

Як відомо, в ході процесу адвокати МГЗ неодноразово вимагали відводу судді у зв'язку з тим, що її дії були упереджені і необ'єктивні, а допущені нею процесуальні порушення та ігнорування вимог представників МГЗ діяти в рамках закону були проігноровані.

Також хід процесу і винесення рішення було приховано від журналістів - їх не пустили в зал засідань. А рішення у справі з декількох томів матеріалів вмістилося на одній сторінці, кажуть в МГЗ.

"Рішення суду першої інстанції в даній справі не набуло чинності і не підлягає виконанню. Миколаївський глиноземний завод не визнає законність цього рішення і заявляє про готовність оскаржити його в апеляційній інстанції", - заявила начальник юридичного відділу Миколаївського глиноземного заводу, що представляла його інтереси на судових засіданнях.