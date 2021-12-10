НГЗ направил 23 млн гривен в поддержку медучреждений региона

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 млн грн в проект "Здоровая нация".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление финансового директора завода Галина Кравченко во время заседания комиссии по экологии с участием главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой.
"Мы запустили масштабный проект "Здоровая нация". Общая сумма инвестиций по нему до мая будет составлять 23 млн грн. Проект будет включать бесплатное дополнительное питание для пациентов городской больницы больных Covid-19", - рассказала она.
По ее словам, бесплатное питание будут получать и медики, работающие с больными коронавирусом. Кроме этого, как подчеркнула финдиректор, часть средств, выделенных на реализацию проекта, будет направлена на решение неотложных проблем медицинских учреждений города.
"Также из этих средств будут выплачиваться доплаты врачам Николаевской городской больницы, работающим с пациентами больными Covid-19, в размере 30% от заработной платы и отдельным категориям медперсонала заведения", - отметила Кравченко.
Напомним, в разгар пандемии НГЗ построил на базе Николаевской городской больницы сверхсовременный антиковидный госпиталь стоимостью 155 млн грн. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Украине. Оснащенный современным оборудованием, с момента открытия госпиталь принял уже более 1,5 тыс. пациентов.
Сейчас он передан на баланс города. Но администрация завода продолжает заботиться о проблемах медицинских учреждений города и госпиталя в частности.
За деньги НГЗ были приобретены и установлены 2 газификатора на 5 и 3 тонны, благодаря которым пациенты учреждения будут обеспечены кислородом.
Также НГЗ организовал дополнительное питание для персонала и пациентов больницы и приобрел для госпиталя за неделю медикаменты на сумму 2 млн грн.
Кроме того, медицинские учреждения города систематически получают помощь от завода в виде расходных материалов и медицинских препаратов, необходимых для борьбы с Covid-19.
Ранее председатель областного совета Анна Замазеева заверила президента НГЗ Штефана Цохлинга, что власти надеются на поддержку Николаевской области со стороны завода, и отметила социальную ответственность предприятия.