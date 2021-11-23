Николаевский глиноземный завод установил дополнительный кислородный газификатор в городской больнице

По словам заведующей инфекционным отделением больницы Людмилы Пихтеревой, большинство пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас имеют штамм DELTA. Они попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

"Почти ежедневно на Николаевщине коронавирус подтверждается у более 800 человек. Поэтому в нашей больнице в последние недели сложилась напряженная ситуация с обеспечением пациентов кислородом, которая теперь решена благодаря Николаевскому глиноземному", - отмечает врач.

Гендиректор Сервисного центра "Металлург", который обслуживает НГЗ, Александр Заричанский рассказал, что сервисный центр НГЗ только через 10 дней приобрел газификатор производства Турции и провел все необходимые работы по его установке, подготовке и запуску.

В настоящее время медицинское учреждение имеет три газификатора на 10 тонн, которые позволят обеспечить стабильное наличие кислорода. Два из них - на пять и три тонны - приобретены МГЗ.

Кроме газификатора, предприятие закупило 20 баллонов с кислородом. В планах - приобрести еще 10 баллонов. Для того чтобы больница избежала зависимости от поставщиков, НГЗ прорабатывает проект строительства кислородной станции оборудованной генератором кислорода.