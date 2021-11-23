UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Николаевский глиноземный завод установил дополнительный кислородный газификатор в городской больнице

Автор: Наталия Гурковская

Чтобы преодолеть критическую ситуацию с обеспечением кислородом в медицинском учреждении, Николаевский глиноземный завод (НГЗ) по просьбе городских и областных властей оперативно закупил криогенную емкость и организовал ее монтаж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода в Facebook

По словам заведующей инфекционным отделением больницы Людмилы Пихтеревой, большинство пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас имеют штамм DELTA. Они попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

"Почти ежедневно на Николаевщине коронавирус подтверждается у более 800 человек. Поэтому в нашей больнице в последние недели сложилась напряженная ситуация с обеспечением пациентов кислородом, которая теперь решена благодаря Николаевскому глиноземному", - отмечает врач.

Гендиректор Сервисного центра "Металлург", который обслуживает НГЗ, Александр Заричанский рассказал, что сервисный центр НГЗ только через 10 дней приобрел газификатор производства Турции и провел все необходимые работы по его установке, подготовке и запуску.

В настоящее время медицинское учреждение имеет три газификатора на 10 тонн, которые позволят обеспечить стабильное наличие кислорода. Два из них - на пять и три тонны - приобретены МГЗ.

Кроме газификатора, предприятие закупило 20 баллонов с кислородом. В планах - приобрести еще 10 баллонов. Для того чтобы больница избежала зависимости от поставщиков, НГЗ прорабатывает проект строительства кислородной станции оборудованной генератором кислорода.

Напомним, в прошлом году на базе городской больницы за средства завода был построен сверхсовременный антиковидный госпиталь. Это уникальный проект стоимостью 155 млн грн, не имеющий аналогов в Украине. В настоящее время заведение передано на баланс города. Впрочем, МГЗ продолжает систематически оказывать помощь госпиталю и всей больнице.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ