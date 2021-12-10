МГЗ спрямував 23 млн гривень на підтримку медзакладів регіону

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву фінансового директора заводу Галина Кравченко під час засідання комісії з екології за участі голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої.

"Також з цих коштів виплачуватимуться доплати лікарям Миколаївської міської лікарні, які працюють з пацієнтами хворими на Covid-19, у розмірі 30% від заробітної плати та окремим категоріям медперсоналу закладу", - зазначила Кравченко.

"Ми запустили масштабний проект "Здорова нація". Загальна сума інвестицій по ньому до травня місяця складатиме 23 млн грн. Проект включатиме безкоштовне додаткове харчування для пацієнтів міської лікарні хворих на Covid-19", - розповіла вона. За її словами, безкоштовне харчування будуть отримувати й медики, що працюють з хворими на коронавірус. Окрім цього, як підкреслила фіндиректор, частина коштів, виділених на реалізацію проекту, буде спрямована на розв'язання нагальних проблем медичних закладів міста.

Нагадаємо, у розпал пандемії МГЗ побудував на базі Миколаївської міської лікарні надсучасний антиковідний шпиталь вартістю 155 млн грн. Це унікальний проект, який не має аналогів в Україні. Оснащений сучасним обладнанням, з моменту відкриття шпиталь прийняв вже понад 1,5 тис. пацієнтів.

Наразі його передано на баланс міста. Але адміністрація заводу продовжує опікуватися проблемами медичних закладів міста та шпиталю зокрема.



Коштом МГЗ було придбано та встановлено 2 газифікатори на 5 та 3 тонни, завдяки яким пацієнти закладу будуть забезпечені киснем.

Також МГЗ організував додаткове харчування для персоналу та пацієнтів лікарні й придбав для шпиталю за тиждень медикаменти на суму 2 млн грн.



Окрім цього медичні заклади міста систематично отримують допомогу від заводу у вигляді витратних матеріалів та медичних препаратів потрібних для боротьби з Covid-19.

Раніше голова обласної ради Ганна Замазєєва запевнила президента МГЗ Штефана Цохлінга, що влада сподівається на підтримку Миколаївської області зі сторони заводу, й відзначила соціальну відповідальність підприємства.