На НГЗ начался второй этап модернизации для уменьшения выбросов

Реконструкцию начали после успешного проведения первого этапа модернизации оборудования, в результате которого выбросы одной печи уменьшились в четыре раза.

Пилотный проект разрабатывали представители нескольких институций, а в его реализации приняли участие более 100 специалистов. Это сотрудники НГЗ, технологи, проектанты, подрядчики. 80% комплектующих для используемого оборудования производятся в Украине.

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, выбросы завода в атмосферу от печей в виде отработанного пара полностью отвечают требованиям украинского экологического законодательства, однако руководство Николаевского глиноземного приняло решение о проведении модернизации.

"С 2012 года мы активно сотрудничали с разными отечественными фирмами, а также привлекали специализированные зарубежные фирмы из ФРГ, США, Австралии, Франции, чтобы найти оптимальное решение, но предложенные схемы модернизации не отвечали требованиям специалистов завода. В итоге сотрудники НГЗ и представители одного из проектных институтов разработали математическую модель установки и предложили схему, которая позволила снизить выбросы", - рассказывает Владимир Красноярский.

Окончательно проект завершат в 2023 году.