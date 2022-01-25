На МГЗ розпочався другий етап модернізації для зменшення викидів

Реконструкцію розпочали після успішного проведення першого етапу модернізації обладнання, в результаті якого викиди однієї печі зменшилися вчетверо.

Пілотний проект розробляли представники кількох інституцій, а в його реалізації взяли участь понад 100 спеціалістів. Це фахівці МГЗ, технологи, проєктанти, підрядники. 80% комплектуючих для обладнання, що використовувалось, вироблено в Україні.

За словами директора з виробництва МГЗ Володимира Красноярського, викиди заводу в атмосферу з печей у вигляді відпрацьованої пари повністю відповідають вимогам українського екологічного законодавства, проте керівництво Миколаївського глиноземного прийняло рішення про проведення модернізації.

"З 2012 року ми активно співпрацювали з різними вітчизняними фірмами, а також залучали спеціалізовані закордонні фірми із ФРН, США, Австралії, Франції, аби знайти оптимальне рішення, але запропоновані схеми модернізації не відповідали вимогам фахівців заводу. Зрештою співробітники МГЗ та представники одного з проєктних інститутів розробили математичну модель установки та запропонували схему, яка дозволила знизити викиди", - розповідає Володимир Красноярський.

Остаточно проєкт завершать у 2023 році.