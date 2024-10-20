UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нганну тріумфально повернувся в MMA після "відрядження" в бокс

Фото: Френсіс Нганну (ліворуч) став новим чемпіоном PFL (pflmma.com)
Автор: Антон Федорців

Французько-камерунський боєць змішаних мистецтв Френсіс Нганну переміг бразильця Ренана Феррейру в поєдинку за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією Professional Fighters League.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Поєдинок відбувся в рамках "Битви гігантів" у столиці Саудівської Аравії. Африканець повернувся в октагон після понад 2-річної паузи.

З інтригою, однак, не склалося. Нганну нокаутував суперника в першому ж раунді. Він загнав Феррейру в кут і почав гамселити. У якийсь момент латиноамериканець перестав чинити опір, тож на допомогу прийшов рефері та зупинив бій.

Нганну з технічним нокаутом став новим чемпіоном PFL у хевівейті. Камерунець підписав угоду з альтернативним чемпіонатом із аравійськими інвестиціями торік на фоні конфлікту з Ultimate Fighting Championship.

 

 

 

Хто такий Френсіс Нганну

Уродженець камерунської глибинки, марив боксом із дитинства. Через злидні у 26 років пробрався нелегалом до Європи, де зібрався розпочати кар'єру боксера.

У Парижі познайомився з Фернаном Лопесом, який розгледів у ньому потенціал до виступів у змішаних єдиноборствах. На рівні MMA дебютував у 2013 році. Загалом провів 21 бій в октагоні – 18 перемог, 3 поразки. У 2021-2023 рр. контролював пояс UFC у важкій вазі.

Боєць на прізвисько "Хижак" спробував сили в профі-боксі. Торік восени відправив у нокдаун Тайсона Ф'юрі, але програв роздільним рішенням суддів. Навесні поступився Ентоні Джошуа нокаутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ММА