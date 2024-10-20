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Нганну триумфально вернулся в MMA после "командировки" в бокс

Фото: Фрэнсис Нганну (слева) стал новым чемпионом PFL (pflmma.com)
Автор: Антон Федорцив

Французско-камерунский боец смешанных искусств Фрэнсис Нганну победил бразильца Ренана Феррейру в поединке за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии Professional Fighters League.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Поединок прошел в рамках "Битвы гигантов" в столице Саудовской Аравии. Африканец вернулся в октагон после более чем 2-летней паузы.

С интригой, однако, не сложилось. Нганну нокаутировал соперника в первом же раунде. Он загнал Феррейру в угол и начал избивать. В какой-то момент латиноамериканец перестал сопротивляться, поэтому на помощь пришел рефери и остановил бой.

Нганну с техническим нокаутом стал новым чемпионом PFL в хевивейте. Камерунец подписал соглашение с альтернативным чемпионатом с аравийскими инвестициями в прошлом году на фоне конфликта с Ultimate Fighting Championship.

 

 

 

Кто такой Фрэнсис Нганну

Уроженец камерунской глубинки, грезил боксом с детства. Из-за бедности в 26 лет пробрался нелегалом в Европу, где собрался начать карьеру боксера.

В Париже познакомился с Фернаном Лопесом, который разглядел в нем потенциал для выступлений в смешанных единоборствах. На уровне MMA дебютировал в 2013 году. В общей сложности провел 21 бой в октагоне – 18 побед, 3 поражения. В 2021-2023 гг. контролировал пояс UFC в тяжелом весе.

Боец по прозвищу "Хищник" попробовал силы в профи-боксе. Осенью прошлого года отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, но проиграл раздельным решением судей. Весной уступил Энтони Джошуа нокаутом.

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