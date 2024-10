Нганну триумфально вернулся в MMA после "командировки" в бокс

Поединок прошел в рамках "Битвы гигантов" в столице Саудовской Аравии. Африканец вернулся в октагон после более чем 2-летней паузы.

С интригой, однако, не сложилось. Нганну нокаутировал соперника в первом же раунде. Он загнал Феррейру в угол и начал избивать. В какой-то момент латиноамериканец перестал сопротивляться, поэтому на помощь пришел рефери и остановил бой.

Нганну с техническим нокаутом стал новым чемпионом PFL в хевивейте. Камерунец подписал соглашение с альтернативным чемпионатом с аравийскими инвестициями в прошлом году на фоне конфликта с Ultimate Fighting Championship.

FRANCIS NGANNOU GETS THE FIRST ROUND KNOCKOUT!!!!!#PFLSuperFights #MMApic.twitter.com/C3mEOq5xxg